Portaltic.-Twitter permite usar llaves de seguridad en el móvil para la autenticación de dos factores

MADRID, 3 Dic. (Portaltic/EP) -

La red social Twitter ha añadido el soporte para que los usuarios puedan iniciar sesión en su cuenta de la plataforma con una llave de seguridad en la autenticación de dos factores desde sus teléfonos móviles con sistema operativo Android e iOS.

Con la autenticación de dos factores, los usuarios pueden añadir una capa de seguridad adicional a su cuenta y así, en lugar de emplear una única contraseña, también pueden utilizar un código o una clave de seguridad.

Hasta el momento, el soporte de llaves de seguridad en la autenticación de dos factores estaba únicamente disponible en la versión de escritorio de Twitter y ahora la compañía lo ha ampliado para dispositivos iOS y Android.

"Es importante proteger tu cuenta en todos tus dispositivos. Hemos actualizado la autenticación de dos factores para que ahora puedas iniciar sesión con tu llave de seguridad física tanto en Android e iOS, como en el escritorio", ha señalado el Soporte de Twitter a través de su cuenta en la plataforma.

Protecting your account on all of your devices is important. We've updated two-factor authentication so you can now log in with your physical security key on Android and iOS, like on desktop. More on how to set up this added security for your account: https://t.co/c7hff75zQd