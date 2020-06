Portaltic.-Twitter permite a los usuarios descubrir nuevas listas y añadirlas a su feed

MADRID, 19 Jun. (Portaltic/EP) -

La red social Twitter ha añadido la nueva función 'Mostrar más recomendaciones', que permite que los usuarios puedan descubrir nuevas listas y agregarlas a su feed.

La compañía ha publicado un vídeo en su cuenta oficial de Twitter en el que explica cómo funciona esta nueva opción en la plataforma, que se irá implementando poco a poco para los usuarios de iOS y Android.

Ahora los usuarios observarán la opción 'Mostrar más recomendaciones' en el apartado 'Descubrir nuevas listas' de la plataforma.

Add new voices and conversations to your Timeline using Lists.You can now:?? make a List?? discover new Lists?? follow a List?? Tweet a List pic.twitter.com/7xhwMXRUWG