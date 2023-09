X (Twitter) planea introducir robots de moderación para frenar el spam y los bots en las Comunidades

MADRID, 4 Sep. (Portaltic/EP) -

X (Twitter) está trabajando en introducir nuevas opciones para luchar contra el 'spam' en las Comunidades de la red social, implementando robots de moderación personalizados que filtren las publicaciones y separando el acceso de los usuarios por membresía y por escritura de publicaciones.

Las Comunidades de X son una característica que la red social lanzó en septiembre de 2021 y que permite formar grupos con usuarios que compartan los mismos intereses, de cara a facilitar que mantengan conversaciones sobre ciertos temas. Las publicaciones de las Comunidades no aparecen en la línea de tiempo de los usuarios que no son miembros.

Sin embargo, algunos usuarios están informando sobre la existencia de grandes cantidades de 'spam' y de publicaciones que no tienen que ver con la conversación sobre el tema que se está tratando en la Comunidad. También se está denunciando la participación abusiva de 'bots' en estos espacios, que entorpecen la conversación entre usuarios.

En este sentido, X está planeando introducir nuevas opciones en la plataforma de cara a luchar en contra del 'spam' y los comentarios de usuarios que no tienen relación con la Comunidad. Así lo ha detallado el ingeniero de X llamado Dongwook a través de una publicación en la propia red social, donde ha señalado la importancia que le dan a la lucha contra el 'spam' desde la plataforma de Elon Musk.

Dongwook ha explicado que "las Comunidades que buscan intereses específicos y construyen relaciones", deberían "confiar más" en los cuestionarios que se pueden enviar al invitar a una persona a unirse.

Cada Comunidad debe utilizar el cuestionario para invitar a las "personas adecuadas" y poder asegurarse de que encajan. De esta forma se facilita construir una relación estrecha entre usuarios. "Esta debería ser la mejor manera de luchar contra el spam", ha sentenciado el ingeniero.

No obstante, también ha reconocido que muchas Comunidades suelen acabar configurándose como de "acceso abierto" porque así atraen a muchos más usuarios y pueden conseguir una conversación más amplia. En este caso de Comunidades amplias, dependerán más de el sistema algorítmico de detección de spam.

Ahora, además del cuestionario, el ingeniero de X ha detallado que, de cara a poner fin a este tipo de publicaciones que dificultan la conversación de los usuarios en las Comunidades, están planeando introducir algunas medidas similares a las que ya existen en otras plataformas como Reddit.

