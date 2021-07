Twitter planea una opción para mostrar los tuits solo a amigos cercanos

MADRID, 2 Jul. (Portaltic/EP) -

Twitter ha mostrado el concepto de dos nuevas funciones, una que permite tuitear solo a un número limitado de usuarios elegidos como 'amigos cercanos' y otra con la que es posible establecer 'facetas' dentro de un mismo perfil para hablar sobre temas temas diferentes solo a determinados seguidores interesados.

Las nuevas funciones se han dado a conocer a través de la cuenta de @a_dsgnr, diseñador en la plataforma, tienen el objetivo de controlar qué personas pueden ver los tuits del usuario, de manera que sus publicaciones no aparezcan a todos sus seguidores como sucede hasta ahora.

Para ello, la función 'amigos cercanos' hace posible que los usuarios puedan tuitear solo para un número reducido de seguidores que hayan elegido previamente. Esta opción se podría elegir en el momento de publicar.

Este concepto de Twitter contempla también que las publicaciones de los 'amigos cercanos' se muestren destacadas en el 'timeline' de la red social.

Asimismo, la plataforma ha mostrado otro concepto para las personas que quieren distinguir entre los tuits con diferentes contextos, bien con amigos y familia, bien laborales o bien de carácter público.

De esta manera, cada cuenta puede tener diferentes 'facetas', dando así la posibilidad de que las personas puedan seguir la cuenta completa o solamente la 'faceta' del usuario en la que estén interesados. Algunas facetas podrían ser públicas y otras privadas.

Here's another approach, embracing an obvious truth: we're different people in different contexts (w/ friends, fam, work, public)Facets, an early idea, lets you Tweet from distinct personas within 1 acct. Others can follow the whole acct * or just Facets they're interested in. pic.twitter.com/URt5UXeoa1