Twitter prepara una nueva pestaña para mostrar obras NFT en el perfil de usuario

MADRID, 26 Oct. (Portaltic/EP) -

Twitter trabaja en un nuevo apartado en el perfil del usuario desde donde podrá mostrar su colección de obras en NFT (siglas de token no fungible, en inglés), que se desplegarán con información sobre la obra y una descripción.

La compañía tecnológica compartió en septiembre sus planes para integrar las obras NFT en la red social, que se mostrarán directamente desde el perfil del usuario, como ha mostrado la experta en ingeniería inversa, Jane Manchun Wong.

La red social ha creado una pestaña de 'Coleccionables', un nuevo apartado entre las pestañas 'Tweets y respuestas' y 'Fotos y vídeos', en el que el usuario puede mostrar las obras NFT que tiene. La idea es que vincule su perfil con la criptocartera que esté utilizando, como pueda ser Opensea, de modo que estén verificadas.

Junto a esta pestaña, los NFT tendrán un visor, que permitirá verlos ampliados, con mayor detalle; y una página de información, con datos como el creador, el propietario, una descripción, entre otros.

Wong señala que aunque el nueva pestaña ocupa el lugar de 'Me gusta', esta no desaparece del perfil, sino que ocupa otro lugar. Tampoco cree que que un potencial ciberataque a la red social pueda hacer más vulnerable la criptocartera.

Twitter is working on Collectibles profile tab, NFT view and NFT details view pic.twitter.com/BrqPyvaLOp