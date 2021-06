Twitter prepara el servicio de Super Follows para creadores de contenido con al menos 10.000 seguidores

MADRID, 7 Jun. (Portaltic/EP)

Twitter permitirá que los creadores de contenido reciban dinero por las suscripciones de los Super Follows, y para ello deben tener más de 18 años de edad, al menos 10.000 seguidores y haber publicado 25 'tuits' en los últimos 30 días antes de solicitar formar parte de este servicio.

La información ha sido revelada este domingo por la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong, que ha compartido una serie de imágenes del proceso de inscripción para formar parte de los ingresos a través de los Super Follows, un tipo de suscripción de pago anunciada en febrero por la red social.

Wong ha indicado que los requisitos para empezar a utilizar como creador el servicio de Super Follows son tener un mínimo de 10.000 seguidores en Twitter, haber 'tuiteado' un mínimo de 25 publicaciones en los últimos 30 días y tener al menos 18 años.

Twitter is working on Super Follows applicationRequirements:- Have at least 10000 followers- Have posted at least 25 Tweets in past 30 days- Be at least 18 years oldnotably, “Adult content” and “OnlyFans” are mentioned in the category and platform sections https://t.co/qSEjh0ohm8 pic.twitter.com/yvkzx672V2