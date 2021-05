Twitter prepara tres niveles para advertir sobre la desinformación que detecte

MADRID, 31 May. (Portaltic/EP) -

Twitter está trabajando en tres etiquetas diferentes para advertir sobre distintos niveles de desinformación en los 'tuits', que acompañará de contexto para saber más sobre dicho contenido.

Dependiendo del contenido que se haya compartido en un 'tuit', la plataforma mostrará una de las tres etiquetas que actualmente prepara la compañía tecnológica, como ha compartido la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong.

En su publicación, la desarrolladora muestra tres tipos de etiqueta: Get the latest (obtén lo último), Stay informed (mantente informado) y Misleading (engañoso). Además, la advertencia se acompañará de un enlace donde el usuario podrá acceder a más información de contexto en función también del tipo de contenido que detecte.

La desarrolladora asegura que los trabajos en estas etiquetas son reales, aunque los tuits de ejemplo los ha escrito ella para mostrar en qué situaciones se mostrarían cada una de ellas.

Twitter is working on three levels of misinformation warning labels:"Get the latest", "Stay Informed" and "Misleading" pic.twitter.com/0RdmMsRAEk