Portaltic.-X (Twitter) presenta X TV, una nueva aplicación de reproducción de vídeos para Smart TV

MADRID, 24 Abr. (Portaltic/EP) -

La red social X (antigua Twitter) ha presentado X TV, una nueva aplicación de reproducción de vídeos diseñada para dispositivos Smart TV, que ofrecerá contenido en tiempo real, además de incluir un algoritmo de tendencias, Inteligencia Artificial (IA) para ofrecer una experiencia personalizada y un motor de búsqueda mejorado.

Elon Musk continúa avanzando en su intención de hacer de X una plataforma centrada tanto en audio como en vídeo, mensajería e, incluso, pagos, de cara a consolidarse como una "aplicación para todo".

En este marco, tal y como se pudo conocer el pasado mes de marzo, X comenzó a trabajar en el desarrollo de una nueva aplicación para la reproducción de vídeo, ideada para utilizarse en dispositivos 'smart TV', con un diseño similar a YouTube.

Ahora, X ha presentado oficialmente su nueva aplicación de retransmisión de vídeo X TV, con la que asegura que llevará "contenido atractivo en tiempo real" a los televisores inteligentes de los usuarios.

Así lo ha detallado la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, en una publicación de la red social, en la que ha descrito esta nueva 'app' como "un compañero ideal para disfrutar de una experiencia de entretenimiento inmersiva en una pantalla más grande".

From the small screen to the big screen X is changing everything. Soon we’ll bring real-time, engaging content to your smart TVs with the X TV App. This will be your go-to companion for a high-quality, immersive entertainment experience on a larger screen. We’re still building it… pic.twitter.com/QhG6cVDpZ8