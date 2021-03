Twitter pronto permitirá acceder a cuentas usando solo una llave de seguridad

MADRID, 16 Mar. (Portaltic/EP) -

La plataforma Twitter ha comenzado a admitir el uso de varias llaves de seguridad para el proceso de identificación de dos factores, y pronto admitirá que los usuarios se registren en sus cuentas solamente mediante este mecanismo.

A finales de 2020, Twitter introdujo el soporte para las llaves de seguridad físicas en su versión para móviles Androidf e iOS. La plataforma de 'microblogging' permite así usar uno de estos dispositivos físicos como comprobación adicional de la identidad, pero sigue requiriendo un método más.

No obstante, pronto será posible utilizar solamente una llave de seguridad para validarse en una cuenta de Twitter, sin necesidad de emplear otras vías, como ha anunciado ahora Twitter en el perfil oficial de su soporte.

Asimismo, la plataforma ha anunciado también que ya es posible que los usuarios de Twitter utilicen varias llaves de seguridad diferentes en el proceso de autenticación en dos pasos actual.

Esta nueva característica de seguridad estará disponible tanto en la versión de Twitter para dispositivos móviles como en su página web.

Secure your account (and that alt) with multiple security keys. Now you can enroll and log in with more than one physical key on both mobile and web.And coming soon: the option to add and use security keys as your only authentication method, without any other methods turned on.