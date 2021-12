Twitter prueba alertas con las que los autores pueden advertir sobre imágenes sensibles

MADRID, 8 Dic. (Portaltic/EP) -

La red social Twitter ha comenzado a probar una nueva función con la que permite que sus usuarios informen de que las imágenes o vídeos que suben a las plataformas pueden ser sensibles, para que se muestren alertas al resto de personas.

Esta novedad de Twitter se aplica a las situaciones en las que los propios usuarios que las suben son conscientes de que unas imágenes son "contenido perturbador o sensible", como ha explicado la cuenta de seguridad oficial de Twitter.

De esta manera, la red social permite que los usuarios añadan advertencias que solo se muestran una vez, ocultando el contenido de la imagen o el vídeo para aquellos que prefieran no verlo, aunque sigue siendo posible visualizarlo si se hace clic en el botón 'ver'.

People use Twitter to discuss what's happening in the world, which sometimes means sharing unsettling or sensitive content. We're testing an option for some of you to add one-time warnings to photos and videos you Tweet out, to help those who might want the warning. pic.twitter.com/LCUA5QCoOV