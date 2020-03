Portaltic.-Twitter prueba la función de guardar borradores

MADRID, 3 Mar. (Portaltic/EP) -

Twitter ha comenzado a probar una nueva función en la que permite que los usuarios guarden sus tuits como borradores, de forma que estos queden almacenados y disponibles en distintos dispositivos.

La desarrolladora inversa Jane Manchun Wong ha descubierto esta nueva característica en el código de la plataforma de 'microblogging', como ha informado en su cuenta de Twitter.

La función de borradores de Twitter, que por el momento se prueba solamente en su versión de escritorio, informa a los usuarios a través de una ventana que pueden guardar una publicación para enviarla más tarde desde un apartado conocido como 'tuits no enviados'.

Twitter is working on making draft tweets available on the web app, and cross-device pic.twitter.com/Q5wiYq3ICW