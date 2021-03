Twitter prueba a mostrar imágenes y vídeos a mayor tamaño en el 'timeline'

MADRID, 10 Mar. (Portaltic/EP) -

Twitter ha comenzado a mostrar las imágenes y los vídeos publicados por sus usuarios en un mayor tamaño en la línea de tiempo, incluyendo los contenidos verticales, sin recortarlos para reducir sus dimensiones como hacía hasta ahora.

Como parte una prueba, la versión de Twitter para móviles con sistemas Android e iOS mostrará durante las próximas semanas las imágenes y vídeos en el 'timeline' con las mismas dimensiones que en el editor de la plataforma.

La nueva función busca "mejorar la forma en que el usuario puede compartir y ver medios en Twitter", como ha anunciado el soporte oficial de Twitter, y propone que sean "más grandes y mejores".

Sometimes it's better said with a picture or a video. Over the next few weeks, we'll be testing some ways to improve how you can share and view media on Twitter. ??