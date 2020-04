Portaltic.-Twitter prueba a mostrar el recuento de los retuits con comentario

MADRID, 22 Abr. (Portaltic/EP) -

Twitter está probando la posibilidad de ver los 'retuits' con comentario, tanto en Android como en iOS, una nueva métrica con la que el usuario podrá llevar un seguimiento de las publicaciones que otras personas han compartido y comentado.

La métrica apareció primero en el código de la aplicación, como señaló hace unos días la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong. En su publicación, mostró un 'contador de retuits comentarios', que se unía a los recuentos de 'retuits', favoritos y respuestas.

Esta nueva herramienta, muestra los 'retuits' que han tenido las publicaciones, y los divide en dos pestañas, una con aquellos que se han compartido sin más y aquellos que han tenido, además, comentario, con el número de cada uno de ellos para que lo vea el usuario.

It turns out Twitter is actually testing the ability to view quote tweets!



via @calcsam https://t.co/lRFELR6kxm