Twitter prueba una nueva estrategia para sus anuncios: los insertará entre los comentarios

MADRID, 14 Oct. (Portaltic/EP) -

Twitter trabaja en una nueva estrategia de marketing con la que pretende posicionar la publicidad de las marcas cuyos productos se promocionan en esta red social en los comentarios de sus publicaciones.

Este nuevo formato de anuncios se está probando tanto en iOS como en Android y consiste en introducir estas notificaciones entre los comentarios de los usuarios.

En concreto, es después de la primera, tercera y octava respuesta, si las hubiera, donde Twitter pretende promocionar las marcas, según ha asegurado el jefe de producto del área de ingresos de esta red social, Bruce Falk.

Falk ha publicado en su perfil de Twitter con un GIF explicativo el procedimiento que están llevando a cabo los desarrolladores de la compañía, mediante el cual se incluyen enlaces que se redirigen a estas empresas.

Starting today, we’re trying something different and testing a new ad format in Tweet conversations. If you’re a part of this test (which is global; on iOS & Android only), you’ll see ads after the first, third or eighth reply under a Tweet. ??? pic.twitter.com/kvIGeYt2vp