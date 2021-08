Twitter prueba una nueva forma de denunciar tuits con información engañosa

MADRID, 18 Ago. (Portaltic/EP) -

Twitter ha comenzado a probar de forma limitada una nueva función para reportar tuits con la que los usuarios pueden denunciar si creen que una publicación de la plataforma contiene información engañosa.

La nueva función, que se suma a los esfuerzos de Twitter para combatir la desinformación, se muestra a los usuarios que hacen clic en el botón 'reportar', ya presente, que ahora permite escoger la opción 'Es engañoso'.

Por el momento, esta novedad se ha comenzado a probar entre algunos usuarios de la red social en Estados Unidos, Corea del Sur y Australia, como ha informado Twitter desde su cuenta oficial de seguridad.

We're testing a feature for you to report Tweets that seem misleading - as you see them. Starting today, some people in the US, South Korea, and Australia will find the option to flag a Tweet as "It's misleading" after clicking on Report Tweet.