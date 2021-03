Twitter prueba un nuevo botón para deshacer el envío de tuits

MADRID, 5 Mar. (Portaltic/EP) -

Twitter está probando un nuevo botón que permitirá deshacer el envío de un 'tuit' que el usuario acaba de publicar, una función solo podrá usarse dentro de un tiempo determinado.

La nueva función se muestra en una pequeña ventana tras el envío de la publicación, como ha compartido la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong en su perfil en la red social.

En la ventana se ve la notificación de que "Tu 'tuit' ha sido envíado" y justo debajo un botón azul con la palara 'undo' (deshacer). Este botón muestra con un tono más oscuro de azul una barra de progreso, que indicaría el tiempo que tiene el usuario para deshacer el envío del 'tuit'.

Twitter is working on "Undo Send" timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0