Twitter prueba la opción de eliminar seguidores sin tener que bloquearles

MADRID, 8 Sep. (Portaltic/EP) -

Twitter ha comenzado a probar una nueva función, de momento en su versión para navegadores, que permite a los usuarios eliminar una por una a cuentas de su lista de seguidores, un proceso para el que hasta ahora era necesario el bloqueo.

La nueva función en pruebas de Twitter tiene como objetivo "hacer más sencillo que el usuario sea el conservador de su propia lista de seguidores", como ha informado Twitter a través de su cuenta oficial de soporte.

De esta manera, los usuarios de Twitter en su versión web pasan a poder eliminar cuentas concretas de su lista de seguidores sin tener que usar el bloqueo. A diferencia de lo que ocurre con las cuentas bloqueadas, la persona eliminada no tiene conocimiento de ello.

Para eliminar a un seguidor, los usuarios de Twitter en web pueden ir a la lista de 'followers', pulsar en el icono con tres puntos junto a cada cuenta y elegir la opción 'eliminar este seguidor'.

We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx