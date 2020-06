Portaltic.-Twitter prueba recordatorios que invitan a leer una noticia antes de retuitearla

MADRID, 11 Jun. (Portaltic/EP) -

Twitter ha comenzado a probar una nueva función con la que envía recordatorios a los usuarios que van a compartir una noticia sin haber hecho clic en el enlace antes, en los que les invita a leerla.

"Compartir un artículo puede generar una conversación, así que puede que quieras leerlo antes de tuitearlo", ha explicado Twitter a través de su cuenta de soporte, que espera "ayudar a promover la discusión informada" con esta función.

Estos recordatorios se muestran a los usuarios cuando van a retuitear una noticia. En este momento, se analiza si la persona ha hecho clic recientemente en el enlace desde Twitter, pero no se tienen en cuenta otras formas externas de acceder a los artículos.

Los mensajes de advertencia simplemente recuerdan a la persona si quiere leer la noticia antes de retuitearla. No obstante, sigue siendo posible compartir la noticia sin leerla antes.

Los recordatorios se encuentran disponibles solamente en la aplicación de Twitter para Android y por el momento están en fase de pruebas.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android -- when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.