Portaltic.-Twitter realizará "más análisis" para evitar el sesgo racial en el algoritmo que prioriza las fotos de los tuits

MADRID, 21 Sep. (Portaltic/EP) -

Twitter ha asegurado que tiene que realizar más análisis en el algoritmo de la red social después de que se mostrara que tiene sesgos raciales a la hora de priorizar las fotografías insertadas en los 'tuits', al margen de la prioridad que les dé el usuario que las comparte.

El ingeniero de criptografía e infraestructura Tony Arcieri mostró en un experimento el sesgo racial del algoritmo de Twitter con dos fotografías en un 'tuit': una del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y otra del senador republicano Mitch McConnell.

Los rostros de los dos personajes se muestran en parejas en cada foto, colocadas en vertical, una encabezada por la de McConnell y la otra por la de Obama. En la prueba de Arcieri, el algoritmo destaca el rostro de McConnell frente al de Obama en ambos casos, tanto si el senador lleva una corbata roja como una azul. Solo destaca la del expresidente cuando el ingeniero muestra las fotografías polarizadas.

La prueba llegó a conocimiento de Liz Kelley, del equipo de comunicación de Twitter, quien ha asegurado que la empresa "todavía tiene más análisis que hacer" para evitar el sesgo en su algoritmo.

Según Kelley, Twitter realizó 'tests' antes de distribuir el modelo y no encontraron "pruebas de sesgos racial ni de género". No obstante, van a facilitar el código de su trabajo para que otros los puedan revisar y replicar.

thanks to everyone who raised this. we tested for bias before shipping the model and didn't find evidence of racial or gender bias in our testing, but it's clear that we've got more analysis to do. we'll open source our work so others can review and replicate. https://t.co/E6sZV3xboH