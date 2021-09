Twitter recordará a los usuarios que añadan una descripción de texto alternativo para las imágenes antes de publicar

MADRID, 22 Sep. (Portaltic/EP) -

Twitter va a introducir una notificación para recordar a los usuarios que introduzcan una descripción a las imágenes que incluyan en los 'tuits' antes de publicarlos, para que las personas con deficiencia visual también puedan conocer su contenido.

El 'alt text' o texto alternativo es una descripción sobre el contenido de una imagen que los lectores de pantalla pueden leer en voz alta para las personas ciegas o con deficiencia visual. Es importante para la navegación cuando no se pueden ver los distintos elementos que hay en un navegador, página web o publicación.

Para ampliar la cantidad de imágenes que incluye este texto alternativo, Twitter trabaja en un recordatorio que se mostrará cuando los usuarios de la red social vayan a publicar una imagen que no cuenta con descripción.

Este recordatorio, visto por la desarrolladora experta en ingeniera inversa Jane Manchun Wong, se activaría en el apartado de ajustes de Accesibilidad, como ha compartido en su perfil en Twitter. Por el momento es una característica en desarrollo.

Twitter is working on the option to remind people to add alt text to images before Tweeting in case they're missing(alt text of this screenshot is included. i tried my best to describe the screenshot w/ as most details as possible. sorry if there are grammar mistakes sorry) pic.twitter.com/2IkLRtORtf