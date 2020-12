Portaltic.-Twitter retira el formato de conversación de tipo árbol, que no convence a los usuarios

MADRID, 4 Dic. (Portaltic/EP) -

Twitter ha retirado el formato de conversación de tipo árbol, que despliega las respuestas con líneas, siguiendo los comentarios de los usuarios, y ha aconsejado a quienes usen su 'app' de pruebas Twttr que se pasen a la principal.

La red social empezó a probar hace unos meses un hilo de conversación de tipo árbol, que despliega las respuestas en las conversaciones con líneas y sangrías. La idea era ver de un vistazo con quiénes interactuaban los usuarios.

No obstante, la compañía ha informado de que retira este formato, ya que no ha tenido muy buena acogida entre los usuarios de la plataforma, quienes han explicado que hacía más difícil leer las conversaciones y unirse a ellas.

Your feedback shapes Twitter.We asked and you let us know this reply layout wasn't it, as it was harder to read and join conversations. So we've turned off this format to work on other ways to improve conversations on Twitter. https://t.co/pA4Yd0QfyW — Twitter Support (@TwitterSupport) December 3, 2020

En una publicación complementaria, la compañía ha recogido que los usuarios quieren tener más contexto sobre la persona con la que hablan y mayor control en las conversaciones, sugerencias en las que ya ha dicho que está trabajando.

Some learnings:*the new look made convos harder to read & join - we're exploring other ways to make this easier.*you want more context about who you're talking to - we're working to add this.*you want more control - we're iterating on our convo settings.https://t.co/UzS08x4Jcf — Twitter Comms (@TwitterComms) December 3, 2020

Twitter también ha informado de que paraliza su aplicación Twttr, una aplicación que ha permitido a los usuarios probar los cambios realizados por la compañía para mejorar el flujo de las conversaciones. Por ello, ha instado a quienes la estaban utilizando, que pasen a la aplicación principal para estar al día de las novedades.