Portaltic.-Twitter soluciona el fallo por el que sus tuits efímeros siguieron estando visibles pasadas las 24 horas

MADRID, 23 Nov. (Portaltic/EP) -

Las historias efímeras llegaron a Twitter la semana pasada con la promesa de desaparecer a las 24 horas, pero un fallo ha hecho que estas permanezcan una vez pasado el tiempo límite, como ha reconocido la red social.

Fleets es un formato de contenido efímero similar a las historias de otras plataformas, como Instagram. Twitter los introdujo la semana pasada, para facilitar que los usuarios se unieran conversaciones.

La compañía especificó en su lanzamiento que estos 'tuits' tenían un tiempo limitado de duración, 24 horas, y tras él, desaparecían. Sin embargo, algunos usuarios han visto cómo pasado ese plazo las historias permanecían.

La compañía ha explicado en su perfil de Soporte que el sistema de publicación de Fleets tiene un sistema interno por el que la url de la historia deja de verse a las 24 horas, precisamente lo que falló el viernes "debido a problemas de escalado", que puso en cola la expiración de la url.

"La cola se está poniendo al día y hemos actualizado nuestros sistemas para reducir la probabilidad de que vuelva a ocurrir", ha asegurado la compañía.

We wanted to address some security and privacy feedback related to Fleets. Here's a technical breakdown of what we've heard and what we've done to address it: