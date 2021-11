Twitter soluciona en iOS el problema de los tuits que desaparecen mientras se leen

MADRID, 24 Nov. (Portaltic/EP) -

Twitter ha introducido mejoras en la lectura de los tuits tras las quejas de varios usuarios que indicaron que, según se iban añadiendo comentarios desde otros perfiles, la publicación cambiaba de sitio e impedía continuar la lectura, de modo que ya pueden hacerlo sin interrupciones en dispositivos iOS.

"Hablemos de los tuits que desaparecen a mitad de la lectura cuando la línea de tiempo ('timeline') se refresca automáticamente. Sabemos que es una experiencia frustrante, así que estamos trabajando para cambiarla", dijo la red social a finales de septiembre a través de su cuenta Twitter Support.

Entonces, el equipo de soporte indicó que durante los próximos dos meses trabajaría en mejorar este fallo. Primero, implementó mejoras en la experiencia de los usuarios en la versión web de Twitter, que anunció el 15 de noviembre.

Desde este martes, esta actualización está disponible en iOS, de modo que las publicaciones permanecerán en la posición que haya elegido el usuario hasta que desee cambiarlo. "Ahora, cuando detengas el desplazamiento de tu línea de tiempo para ver un 'tuit', este debería permanecer en su sitio", ha comentado la compañía.

Por el momento, no ha desvelado cuándo llegará este cambio a los dispositivos Android, pero ha anunciado que está trabajando en introducir esta mejora también en dispositivos que tengan dicho sistema operativo.

We've made some updates on iOS to prevent Tweets from disappearing mid-read. Now when you pause your timeline scrolling to look at a Tweet, it should stay put!