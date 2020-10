Portaltic.-Twitter sugiere un grupo de cuentas a las que seguir y añadir con un solo toque

MADRID, 8 Oct. (Portaltic/EP) -

Twitter está ofreciendo sugerencias de un grupo de cuentas a las que seguir similares a otra que el usuario acaba de empezar a seguir, una función que actualmente prueba en su aplicación para Android.

Cuando el usuario marca 'seguir' la cuenta de otra persona, Twitter muestra una notificación con un grupo de "cuentas relevantes" a las que seguir. Esta notificación se puede ver en el perfil de la persona recién seguida.

Como explica el soporte de la compañía, se trata de una prueba para la versión Android de la plataforma, que busca que el usuario pueda "añadir de forma instantánea todas las cuentas con un solo toque", así como "eliminar aquellas que no quiere seguir".

Now testing on Android: You may see a suggestion to follow a group of relevant accounts on the profile page of someone you just followed. You can instantly add all the accounts with a single tap and easily remove the ones you don't want to follow. pic.twitter.com/fayS9uIFvV