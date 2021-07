Portaltic.-Twitter suspende un grupo de cuentas falsas que habían sido verificadas

MADRID, 13 Jul. (Portaltic/EP) -

Twitter ha suspendido un grupo de cuentas no auténticas de reciente creación en la plataforma que habían conseguido la insignia azul que indica que han sido verificadas, pese a utilizar imágenes generadas por inteligencia artificial y no tener publicaciones o haber realizado spam y formar parte de una red organizada.

La compañía tecnológica ha reconocido un error en el proceso de verificación, retomado en mayo, que otorga una insignia azul a las cuentas consideradas de interés público, que ayuda a distinguirlas y ofrecen a los usuarios más contexto sobre con quién están manteniendo una conversación.

Este error se ha materializado en la concesión de la insignia azul a seis cuentas no auténticas, es decir, falsas, creadas el pasado 16 de junio que no habían publicado ningún 'tuit' y que apenas contaban con mil seguidores cada una, como ha desvelado este lunes el usuario y científico de datos Conspirador Norteño.

Este usuario ha realizado un análisis de las cuentas en su perfil de Twitter, donde explica que solo dos de las seis cuentas tienen de perfil la fotografía de una persona, que además parecen ser robadas de Internet -donde las ha localizado-.

Meet @aykacmis, @degismece, @anlamislar, @aykacti, @kayitlii, and @donmedim, a sextet of blue-check verified Twitter accounts created on June 16th, 2021. None has yet tweeted and all have roughly 1000 followers (and mostly the *same* followers). cc: @ZellaQuixote pic.twitter.com/V82Wtu0SNr