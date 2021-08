Twitter suspende otra vez la verificación de cuentas después de dar por error el tic azul a cuentas falsas

MADRID, 16 Ago. (Portaltic/EP) -

Twitter ha suspendido de nuevo, tras poco más de un mes de haberla habilitado, la posibilidad de solicitar la verificación de cuentas a través de la insignia del tic azul, después de haber verificado por error algunas cuentas falsas.

Como ha anunciado la cuenta oficial de verificación de Twitter, este proceso se encuentra pausado temporalmente desde el pasado viernes, para que la plataforma pueda llevar a cabo "mejoras en el proceso de solicitud y revisión".

Esta medida se ha tomado poco después de que Twitter concediese la insignia del tic azul con la que verifica las cuentas a varios perfiles falsos que formaban parte aparentemente de una red de bots automática.

We've temporarily hit pause on rolling out access to apply for Verification so we can make improvements to the application and review process.For those who have been waiting, we know this may be disappointing. We want to get things right, and appreciate your patience.