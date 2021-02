Twitter tiene una prueba piloto de perfiles para negocios

MADRID, 25 Feb. (Portaltic/EP) -

Twitter está trabajando en una versión de perfil nueva dedicada a los negocios, a través del cual podrían ofrecer información como el horario de apertura, formas de contacto y dirección o permitir la comunicación mediante mensajes texto y de voz con los clientes.

El perfil para negocios (Twitter Business Profile) forma parte de una prueba piloto localizada dentro de la aplicación web de la plataforma, en una reciente actualización pública, como ha descubierto la la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong.

Las empresas pueden solicitar unirse a este perfil de negocio. En él, pueden incluir información como el nombre, la dirección física y opciones de contacto o los días y horas de apertura, que se mostrarán de forma pública.

También se puede seleccionar si admiten que los clientes se comuniquen con ellos mediante mensajes de texto y llamadas de voz desde el enlace del perfil.

Twitter is working on Business Profile pilot,found in a recent public update of the web app pic.twitter.com/A3G2AHYIkH