Twitter trabaja en el filtrado tuits potencialmente ofensivos de manera proactiva

MADRID, 27 Sep. (Portaltic/EP) -

Twitter ha dado a conocer dos nuevas funciones en las que se encuentra trabajando, con las que permite filtrar automáticamente las respuestas potencialmente ofensivas a tuits e incluso limitar que quienes infringen las normas puedan contestar.

Las nuevas funciones en fase de concepto, que ha dado a conocer la diseñadora de Twitter Paula Barcante en su cuenta personal para conocer la opinión de la comunidad, buscan "mantener el contenido potencialmente dañino al margen de las respuestas" que reciben los usuarios.

Los usuarios que lo deseen pueden activar las funciones para filtrar las interacciones potencialmente ofensivas de forma proactiva, pero no afectan a las discusiones, críticas y debates.

El primero de los conceptos, denominado 'filtrar', hace que las respuestas potencialmente ofensivas a los tuits de un usuario no se les muestren ni a él ni al resto de personas, pero que siga siendo visible para quien responde.

Los usuarios que accedan al tuit recibirán también una notificación para recordarles que eviten el contenido ofensivo y potencialmente dañino, como los insultos y palabras malsonantes, así como respuestas repetitivas o no deseadas.

La segunda función en concepto, 'limitar', funciona de forma similar a la anterior. Se activa cuando una cuenta tiene un historial de comportamiento que vulnera las normas y evita poder responder a los tuits de quienes lo hayan habilitado.

Twitter ha explicado que los controles de estas funciones tendrían lugar de forma completamente automática. Para evitar errores, la red social estudia la forma de que el usuario pueda seguir revisando los contenidos para admitir respuestas bloqueadas de forma incorrecta.

We're exploring new controls called "Filter" and "Limit" that could help you keep potentially harmful content _ and people who might create that content _ away from your replies. These are early ideas, so we'd love your feedback ?????? pic.twitter.com/nInOMQz7WK