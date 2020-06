Portaltic.-Twitter trabaja para incorporar sistemas de monitorización para los tuits de voz

MADRID, 18 Jun. (Portaltic/EP) -

Twitter ha anunciado que está trabajando para incorporar sistemas de monitorización de los tuits de voz, una nueva función que está probando la compañía que permite que los usuarios compartan mensajes de voz de hasta 140 segundos.

La compañía anunció que el objetivo de esta función, que estará disponible para todos los usuarios de la plataforma en iOS en las próximas semanas, es "aportar un toque más humano a Twitter".

Tras el anuncio de esta nueva función de la red social han surgido varias preocupaciones sobre los tuits de voz y su potencial uso para acosar a otros usuarios.

Twitter ha afirmado en un comunicado remitido a Europa Press que la compañía "está trabajando para incorporar sistemas de monitorización adicionales antes de lanzar tuits de voz de una forma más amplia".

Asimismo, la compañía ha señalado que revisará "cualquier tuit de voz denunciado en línea" con sus normas y que tomará "medidas, incluido el etiquetado, según sea necesario".

Otra de las preocupaciones que han surgido de esta nueva función de la plataforma ha sido la accesibilidad para personas sordas o con problemas auditivos.

En este sentido, un portavoz de Twitter ha señalado a The Verge que "se trata de una prueba temprana de audio". "Todavía estamos estudiando las mejores formas para satisfacer las necesidades de las personas con diferentes habilidades", ha añadido.

Por su parte, la experta en ingeniería inversa Jane Manchung Wong ha advertido a través de su cuenta en la red social que si los usuarios'tuitean lo suficiente su voz es posible "crear 'clips' para crear 'deepfakes' de su voz y hacer que digan lo que queramos".

If people tweet their voice long enough, we can harvest the clips to create deepfakes of their voice and make them say whatever we want