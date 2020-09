Portaltic.-Twitter trabaja en nuevos espacios de audio y conversaciones solo con mencionados

MADRID, 23 Sep. (Portaltic/EP) -

Twitter trabaja en nuevas funciones para su aplicación, entre las que se encuentran nuevos espacios de audio, con salas que permiten hablar por voz con los seguidores o personas mencionadas, así como un nuevo tipo de conversaciones en las que solo pueden participar otros usuarios mencionados.

Según ha advertido el desarrollador Alessanro Paluzzi en el código de la aplicación de 'microblogging', la nueva función 'Espacio de Audio' es una sala en la que los usuarios pueden intercambiar mensajes de voz entre ellos. Twitter permite los 'tuits' de voz desde junio, de hasta 140 segundos.

Los espacios de audio en los que trabaja Twitter -aún están en desarrollo- permiten que sus creadores elijan qué usuarios pueden participar en ellos, con tres opciones: que cualquier pueda unirse, solo personas a las que el administrador sigue o solo personas mencionadas.

#Twitter is working on a feature called "Audio Space", a room where you can talk to anyone or just the people you follow or mention ??