Twitter trabaja en la versión web de Spaces

MADRID, 2 Abr. (Portaltic/EP) -

Twitter extenderá su función de salas de audio Spaces a la versión web de su red social, que actualmente están disponibles en la aplicación móvil para sistemas Android e iOS.

La versión de escritorio de Twitter, a través de navegador, tendrá la función de Spaces, como ha compartido la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong, y anteriormente hizo uno de los desarrolladores de Spaces.

Ambos han compartido imágenes de la pantalla previa de Spaces en la versión web, la que permite unirse a una conversación, y muestra los usuarios de la red social que ya se han unido a ella, y si lo han hecho en calidad de anfitrión, ponente u oyente.

Twitter is working on @TwitterSpaces preview cards for the web app pic.twitter.com/wDaYfEGbCO

trying out this new work in public thing, here are some examples for the entry point to spaces on web @TwitterSpaces pic.twitter.com/g0GViDex1D