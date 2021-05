Twitter trae a Android la barra de búsqueda de los mensajes directos

MADRID, 14 May. (Portaltic/EP) -

Twitter ha introducido la barra de búsqueda de los mensajes directos en su aplicación para Android, una característica que los usuarios de la versión para iOS puede usar desde agosto de 2019.

La barra de búsqueda de los mensajes directos permite buscar conversaciones, una función que acaba de aterrizar en la aplicación para Android y que lo hace, además, con una mejora: no solo conversaciones recientes, sino también las más antiguas.

La característica se introdujo primero en las versiones de iOS y web en agosto de 2019 como una prueba, aunque lleva disponible para todos los usuarios de iOS desde octubre de ese año, y entonces solo permitía buscar conversaciones recientes.

Además, y como informa a través de su perfil oficial, más adelante ampliará las funciones de esta barra con la búsqueda del contenido de los mensajes, no solo conversaciones, como permite por el momento.

We've brought the DM search bar to Android and are rolling out an improved version that lets you search for all of your old convos, not just the most recent ones.Waiting for the option to search your DMs for message content? We're working on releasing that later this year! https://t.co/wAQxSokJt6