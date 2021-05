Twitter ya muestra la previsualización de imágenes a tamaño completo

MADRID, 6 May. (Portaltic/EP) -

Twitter ha hecho una modificación en su plataforma para mostrar a tamaño completo las imágenes grandes con las que los usuarios acompañan sus publicaciones, lo que evita tener que pinchar en ellas para verlas completas.

La compañía ha modificado el corte de imagen que realizaba la red social automáticamente al publicar un 'tuit', que en el caso de las más grandes y verticales dejaba sin mostrar en previsualización una porción considerable.

Aunque para algunos usuarios este tipo de corte tenía sus ventajas, como por ejemplo, ocultar elementos que solo podían desvelarse una vez se pinchaba en la imagen para abrirla a tamaño completo, también mejora la presentación, ya que los cortes podían hacer que las previsualizaciones carecieran de sentido o no fuesen llamativas.

El cambio lo ha anunciado la propia Twitter en su perfil oficial de la red social homónima, donde, a modo de ejemplo, ha compartido el antes y el después de una fotografía en la que aparece un ave con el cuello muy largo. En la primera imagen, se corta de tal manera que solo se ve una especie de palo blanco, mientras que en la segunda, con el nuevo formato, se aprecia el ave al completo.

no bird too tall, no crop too shortintroducing bigger and better images on iOS and Android, now available to everyone pic.twitter.com/2buHfhfRAx