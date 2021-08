Twitter ya permite crear los primeros Spaces de pago

MADRID, 30 Ago. (Portaltic/EP) -

Twitter ha comenzado a lanzar su función de Spaces de pago (Ticketed Spaces), que permite a los creadores de sus salas de audio cobrar por el acceso a sus contenidos, y ya es posible utilizarlos para algunos usuarios.

Los Spaces de pago se anunciaron el pasado mes de mayo, una nueva herramienta de monetización para los creadores de Twitter con la que estos podrán obtener el 80 por ciento de lo recaudado por los pagos de los seguidores por entrar a un Space de audio.

Aunque se esperaba que la función se comenzase a probar en junio, Twitter ha anunciado ahora desde la cuenta oficial de Spaces que desde el pasado jueves algunos usuarios podrán crear por primera vez Spaces de pago.

Por el momento, los Spaces de pago se están probando solamente en la versión para iOS de Twitter y para un número limitado de personas, pero la compañía espera que esté disponible pronto para todos sus usuarios.

we want to help people creating cool Spaces make $$$. today, some Hosts will be able create Ticketed Spaces! we're experimenting on iOS only for now but we hope to get it to everyone soon. know it's taking us a little time, but we want to get this right for you! https://t.co/xc68yWkOim