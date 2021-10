Twitter ya permite eliminar a un seguidor sin que se entere

MADRID, 12 Oct. (Portaltic/EP) -

Twitter ha introducido en la plataforma la posibilidad de eliminar un seguidor sin que esta persona sea notificada, una función que ya se anunció a finales de septiembre, y que está disponible para todos los usuarios desde este lunes.

Los usuarios pueden revisar y limpiar su lista de seguidores en Twitter con una nueva opción disponible a nivel global en la versión web, donde la compañía empezó a probarla a principios de septiembre.

Lo característico de esta novedad es que la persona que el usuario decida eliminar como seguidor no será notificada, y tampoco requiere su bloqueo. Sin embargo, si decide visitar el perfil del usuario, verá entonces que ya no le sigue.

The option to remove a follower is now rolling out to everyone on web.