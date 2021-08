Twitter ya permite enviar el mismo mensaje directo hasta a 20 contactos

MADRID, 20 Ago. (Portaltic/EP) -

Twitter ha introducido nuevas funciones en los mensajes directos de la plataforma, y ya permite que los usuarios envíen un mismo mensaje hasta a 20 contactos diferentes por separado, así como nuevas formas de reaccionar.

Hasta ahora Twitter permitía enviar mensajes directos a varios usuarios al mismo tiempo, pero para ello creaba grupos que a menudo se formaban por accidente, como ha informado Twitter a través de su cuenta oficial de soporte.

Con la nueva función, los usuarios de Twitter pueden elegir a un máximo de 20 contactos a los que enviar un mensaje directo, y en lugar de un grupo este mensaje se les envía a través de los chats individuales con cada persona, de forma independiente. Esta característica ya está disponible en la app de la red social para iOS y llegará pronto a Android.

Asimismo, la plataforma ha incorporado otras novedades a los mensajes directos, como un nuevo botón que se muestra a los usuarios cuando están deslizando hacia abajo la pantalla de chats, que permite ir automáticamente a las últimas conversaciones.

Some DM improvements are coming your way over the next few weeks.We've got easier Tweet sharing, better navigation when in a convo, and more* (1/5)