Twitter ya permite escuchar Spaces a usuarios no registrados mediante enlaces directos

MADRID, 5 Nov. (Portaltic/EP) -

La plataforma Twitter ha incorporado una nueva función a sus Spaces de audio con los que permite que sus usuarios envíen enlaces directos a otras personas para que por primera vez sea posible escucharlos sin estar registrado en la aplicación.

Los Spaces son las salas de audio de Twitter, al estilo de Clubhouse. Hasta ahora, tanto para participar en una de estas salas como para solamente unirse como oyente era necesario tener una cuenta de Twitter y estar identificado.

Ahora, el perfil oficial de Spaces ha anunciado una forma de que las personas que no tengan cuenta en Twitter puedan escuchar estas salas de audio, gracias a una nueva función para los usuarios del servicio que permite enviar enlaces directos.

have friends not on Twitter? that's weird but now you can share direct links to your Spaces and they can listen in via web without being logged in