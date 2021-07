Twitter ya permite identificarse usando solo llaves de seguridad físicas en la web y en móviles

MADRID, 1 Jul. (Portaltic/EP) -

La red social Twitter ya permite que sus usuarios se identifiquen al entrar en sus cuentas con una nueva forma de verificación en dos pasos, utilizando solamente llaves de seguridad físicas tanto en su versión web como en su app para móviles.

Twitter ya permitía desde diciembre del año pasado utilizar llaves de seguridad físicas como una de las formas para la identificación en dos factores, de manera que funcionaba como una capa de seguridad adicional además de las contraseñas. También era posible configurar varias llaves diferentes.

Ahora, como ha anunciado Twitter en su cuenta oficial de soporte, las llaves de seguridad físicas pueden utilizarse como el único método de verificación para acceder a cuentas de Twitter en la web y en móviles, en los casos en que la autenticación en dos pasos esté activada.

Now security keys can be your one and only two-factor authentication method on mobile and web.Learn more about how security keys can protect your account from attacks: https://t.co/Ta7uQSFhi6 pic.twitter.com/aPDOnbRtVk