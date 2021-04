Twitter ya permite a todos los usuarios subir y ver imágenes en 4K

MADRID, 23 Abr. (Portaltic/EP) -

La red social Twitter ya permite que todos sus usuarios puedan publicar y visualizar imágenes en resolución 4K a través de su versión para los móviles con sistema operativo iOS y Android.

Desde el mes de marzo, Twitter probaba entre un número reducido de personas la posibilidad de compartir fotografías en calidad 4K desde sus cuentas, pero ahora esta función pasa a estar disponible para todos desde este jueves, según ha informado la cuenta de soporte de Twitter.

Para comenzar a subir y visualizar imágenes en 4K en Twitter, los usuarios de la aplicación de la red social en iOS y Android deberán acceder a los ajustes y, en el apartado 'Uso de datos', actualizar sus preferencias a alta calidad.

En este sentido, Twitter permite que los usuario elijan si prefieren subir y ver las imágenes 4K solo cuando están conectados a redes WiFi o también utilizando datos móviles. La opción de cargar imágenes 4K o de publicarlas pueden configurarse por separado.

Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone.To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://t.co/XDnWOji3nx