Ubisoft anuncia que acudirá al E3 2021 y confirma fecha y hora de su conferencia

MADRID, 16 Abr.(Portaltic/EP)

La compañía de videojuegos Ubisoft ha confirmado su presencia en la feria de videojuegos E3 2021 a través de la conferencia denominada Ubisoft Forward, que tendrá lugar el 12 de junio.

La feria E3 se celebrará de manera digital entre el 12 y 15 de junio, y cuenta con la asistencia confirmada de Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games y Koch Media, a los que ahora se suma Ubisoft. La compañía anunció el evento Ubisoft Forward este jueves en Twitter.

La conferencia podrá seguirse de manera digital, al igual que el resto del festival E3, y comenzará el sábado 12 de junio de 2021 a las 12:00 horas PT (21:00 en la hora peninsular española), según ha detallado Ubisoft en su web oficial.

Aunque la desarrolladora no ha adelantado ninguna novedad, los fans han respondido a la publicación de Twitter con múltiples peticiones en tuits referentes a la saga Rayman, solicitando la presentación de un nuevo título del videojuego de Ubisoft.

