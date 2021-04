Ubisoft cerrará en junio los servidores de videojuegos como Assassin's Creed 2 y Prince of Persia: Forgotten Sands

MADRID, 14 Abr. (Portaltic/EP) -

Ubisoft ha anunciado el cierre de los servidores que dan soporte al juego en línea de varios de sus videojuegos, entre los que se encuentran las versiones para PC de Assassin's Creed 2 y Prince of Persia: Forgotten Sands, que dejarán de estar disponibles desde el 1 de junio.

El estudio de videojuegos francés ha actualizado la lista de videojuegos cuyos servidores para el juego en línea dejarán de estar disponibles, con doce nuevos títulos, ocho para PC y ocho para PC y consolas de generaciones pasadas como PS3, Xbox 360 y PSP, entre otras.

El cierre de estos servicios implica que los usuarios podrán seguir jugando en el modo de un solo jugador, pero que el juego en línea dejará de estar operativo, así como otras funciones de noticias, estadísticas e integración con las cuentas de Ubisoft Connect.

Entre los videojuegos de PC cuyos servidores dejarán de funcionar el próximo 1 de junio se encuentran Assassin's Creed 2, Prince of Persia: Forgotten Sands, Far Cry 2, Anno 1404, Might & Magic - Clash of Heroes, Splinter Cell Conviction, The Settlers 7 y Might & Magic X - Legacy.

Asimismo, Ubisoft ha anunciado también que otros cuatro videojuegos dejarán de tener servidores en este año 2021, aunque sin precisar la fecha.

Esta decisión afecta a tres entregas de la saga de videojuegos Rainbow Six: Lockdown (para PC, PS2, la Xbox original y Nintendo GameCube), Vegas (PC, Xbox 360, PS3 y PSP) y Vegas 2 (para PC, Xbox 360, PS3 y la Xbox original), así como a Ghost Recon Future Soldier en sus versiones para PC, Xbox 360 y PS3.