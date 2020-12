Ugly, del estudio catalán Team Ugly, Mejor Juego del año en la VII Edición de los Premios PlayStation

MADRID, 23 Dic. (Portaltic/EP) -

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) ha reconocido a Ugly, desarrollado por el estudio catalán Team Ugly, como el Mejor Juego del año en la VII Edición de los Premios PlayStation, que se entregaron este martes por la noche.

La convocatoria de los Premios PlayStation, que busca los proyectos independientes, originales y de calidad para hacerlos realidad en el terreno del desarrollo nacional, ha tenido este año una gran acogida pese a la pandemia: recibió más de cien proyectos, de los cuales 13 nominados llegaron a la final, como ha informado PlayStation en un comunicado.

El primer galardón, Mejor Banda Sonora, se lo ha llevado Naamu: The Lost Essence, de los madrileños An Otter Studio, un 'hack&slash' en 3D que cuenta el viaje de una joven que emprenderá para salvar a su bosque natal de la corrupción originado por los excesos de la sociedad.

También estuvo presente Shuhei Yoshida, responsable de la iniciativa PlayStation Indies a nivel mundial, quien ha formado parte del jurado de esta edición y alabó la calidad de los proyectos presentados. "He jugado a todos los juegos desde mi casa, en Tokio, y me ha impresionado bastante todo el talento creativo y artístico de los estudios desarrolladores participantes mostrado en las demos y prototipos que he jugado", aseguró.

Juan Tejerina, director de la revista Games Tribune Magazine (GTM), entregó el premio al Mejor Juego para la prensa, que es escogido por renombrados y veteranos periodistas de videojuegos y tecnología. El premio fue para Ugly, de Team Ugly, quien hizo doblete en esta VII Edición, así como lo hicieron sus antecesores con Clid the Snail, los siguientes entregadores de la noche.

Dos de los integrantes de Weird Beluga, el estudio madrileño que logró el premio a Mejor Juego del año 2019, lentrgaron el premio a Mejor arte, galardón que también obtuvieron en la pasada edición. Diego Redondo y Alejandro García pasaron el testigo a Forgotten Fragments, de Binary Phoenix, un videojuego de plataformas en 2D que combina puzles con un cuidado estilo 'pixel art'.

El 'caster' e 'influencer' Ibai Llanos entregó de forma virtual el premio al Juego más innovador, que fue para el estudio Broken Fame por Hell of Fame, un videojuego de acción cuyo protagonista es la celebrity William Von Famous, quien deberá huir de las hordas de fans que le persiguen.

La mención especial 'Compromiso PlayStation' se entregó a Frozen Out, del estudio valenciano Fideua Games, un juego de puzles y aventuras ambientado en una distopía con una temática de concienciación medioambiental sobre los excesos de la sociedad y el cuidado de nuestro planeta.

El galardón fue entregado por Juan Aguado, técnico de Tecnología Accesible e I+D en Fundación ONCE, quien recordó la importancia de los videojuegos como potentes transmisores de valores. Así también lo expresó Susana Martín, PR Manager y RSC de SIE España, y responsable de Compromiso PlayStation, en una intervención virtual.

El jugador de Los Angeles Lakers, Marc Gasol, en conexión digital, fue el encargado de entregar el premio al juego con Mejor Narrativa, que fue para Ikai, del estudio catalán Endflame, una aventura de terror psicológico en primera persona sumergida en el folklore japonés.

Por último, Liliana Laporte, directora general de SIE Iberia, entregó el premio a Mejor juego del año a Ugly por su innovación, escenarios y trasfondo. El videojuego, del estudio catalán Team Ugly propone una aventura de plataformas en 2D que destaca por su mecánica novedosa: el jugador deberá alternar entre el protagonista y su reflejo para resolver los puzles y enemigos de cada nivel.

Por este galardón, Team Ugly recibirá 10.000 euros en metálico, un portátil de última generación Z by HP, un espacio de cualquier sede de PlayStation Games Camp durante diez meses para trabajar en el desarrollo del proyecto, el apoyo y mentorización de PlayStation y Lanzadera, y una campaña de comunicación valorada en 200.000 euros.