Portaltic.-La última versión de Safari bloquea todas las cookies de terceros

MADRID, 25 Mar. (Portaltic/EP) -

Apple ha lanzado una actualización del diseño Intelligent Tracking Prevention (ITP) de su navegador Safari, mediante el que bloquea todas las 'cookies' de terceros.

El ITP se introdujo en Safari en octubre de 2017 y buscaba poner fin a la recolección de datos de los usuarios por parte de las páginas web y su tráfico con terceros.

El ingeniero de Apple responsable de esta función, John Wilander, ha afirmado que ahora Safari bloquea todas las 'cookies' de terceros.

"Esta actualización toma varios pasos importantes para combatir el rastreo entre páginas y hacer que sea más seguro navegar por la web", ha recalcado Wilander a través de su cuenta en Twitter.

This update takes several important steps to fight cross-site tracking and make it more safe to browse the web. First of all, it paves the way. We will report on our experiences of full third-party cookie blocking to the privacy groups in W3C to help other browsers take the leap.