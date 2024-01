Universal Music retira su música de TikTok, denegando el uso de canciones de artistas como Taylor Swift y Bad Bunny

MADRID, 31 Ene. (Portaltic/EP) -

Universal Music Group (UMG) ha anunciado que, a partir de este miércoles, retirará su música de TikTok tras no llegar a un acuerdo con la plataforma, por lo que los usuarios ya no podrán utilizar canciones de artistas como Taylor Swift o Bad Bunny para generar contenido en la red social.

El sello musical estadounidense, que dispone de los derechos de canciones de artistas reconocidos a nivel global como Taylor Swift, Harry Styles, Bad Bunny y Ariana Grande o Drake, ha reafirmado su compromiso de ayudar a sus artistas y compositores a "alcanzar su mayor potencial creativo y comercial".

Para ello, la compañía cuentan con acuerdos con socios de todo el mundo que ayuden a los artistas a cumplir sus objetivos. No obstante, estos socios han de "tomar en serio sus responsabilidades" y "compensar de manera justa" a los artistas y compositores.

Uno de estos socios, es la plataforma de vídeos cortos TikTok que, según ha puesto en valor Universal Music, es una red social "cada vez más influyente, con tecnología poderosa y con una enorme base de usuarios en todo el mundo".

En este marco, la compañía estadounidense se asoció con la red social para permitir utilizar la música de sus artistas, dado que basa su contenido "en gran parte" en la música. Tanto es así que, según sus análisis, la mayor parte del contenido de TikTok contiene música, y en una cantidad mayor a "cualquier otra plataforma social importante".

Sin embargo, después de debatir sobre la renovación del contrato entre ambas compañías, Universal Music ha señalado que, tras el vencimiento de su actual contrato, programado para este miércoles 31 de enero, ya no renovarán los términos de su relación con la plataforma propiedad de ByteDance.

Según ha explicado la compañía en un comunicado, esto se debe a que, en la negociación sobre algunas cuestiones "críticas" para la renovación del contrato, como la compensación "adecuada" para sus artistas y compositores, la protección de los artistas humanos de los "efectos nocivos de la IA" y la seguridad en línea para los usuarios de TikTok, las compañías no han llegado a un acuerdo.

