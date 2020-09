Portaltic.-Los usuarios de iOS 14 ya pueden configurar Gmail como la aplicación de correo predeterminada

MADRID, 22 Sep. (Portaltic/EP) -

Los usuarios que cuenten con dispositivos con la última versión del sistema operativo móvil de Apple, iOS 14, podrán configurar el servicio de correo de Google, Gmail, como la aplicación de correo predeterminada.

En este sentido, los usuarios que cuenten con un iPhone o un iPad que tenga instalada la última versión de iOS, que fue presentada oficialmente el pasado miércoles, podrán cambiar la aplicación de correo electrónico que viene por defecto en los dispositivos de Apple.

Hasta ahora, iOS no permitía que los usuarios de dispositivos Apple fijaran la aplicación de Google como predeterminada para el correo electrónico.

Sin embargo, gracias a la nueva actualización de Gmail lanzada por Google, la versión 6.0.200824, esta función ya es posible, según indica la 'app' en la App Store.

Para poder activar Gmail como la aplicación de correo predeterminada, primero es necesario contar con la última versión tanto de iOS como de Gmail.

Después los usuarios deberán entrar en los ajustes de iOS 14 y seleccionar la aplicación de Gmail. Finalmente, los usuarios deberán seleccionar la pestaña 'App de correo por omisión' y seleccionar Gmail.

