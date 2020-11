Portaltic.-Usuarios de Mac detectan fallos en la carga de apps de terceros coincidiendo con el lanzamiento del nuevo Big Sur

MADRID, 13 Nov. (Portaltic/EP) -

Problemas de conexión entre el servidor y el sistema operativo de los equipos Mac de Apple han afectado al uso de aplicaciones de terceros, que han experimentado de forma temporal problemas de carga que incluso han impedido la apertura del software.

Los usuarios de Mac han alertado este jueves de que sus equipos Mac tenían problemas para cargar o abrir aplicaciones, especialmente las de terceros, como han compartido en foros como el de Reddit, y ha afectado a distintas versiones del sistema operativo, como Mojave, Catalina o Big Sur.

El desarrollador de iOS y Mac Jeff Johnson confirmó en Twitter que existía un problema con el sistema operativo, que no podía conectar con los servidores de Apple. En su página de estado, la compañía tecnológica también recogió el problema, que dio por resulto un par de horas después de que empezara a producirse.

Hey Apple users:If you're now experiencing hangs launching apps on the Mac, I figured out the problem using Little Snitch.It's trustd connecting to https://t.co/FzIGwbGRanDenying that connection fixes it, because OCSP is a soft failure.(Disconnect internet also fixes.) pic.twitter.com/w9YciFltrb