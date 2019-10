Portaltic.-Los usurios no podrán retuitear ni compartir los tuits de líderes mundiales que violen las normas de Twitter

Publicado 16/10/2019 10:39:38 CET

Los usurios no podrán retuitear ni compartir los tuits de líderes mundiales que - PIXABAY - Archivo

MADRID, 16 Oct. (Portaltic/EP) -

Twitter ha asegurado que los líderes mundiales no están por encima de las políticas de uso de su plataforma, y ha aclarado que si sus publicaciones violan los contenidos pero tienen interés público, sus tuits se mantendrán en segundo plano, sin que los usuarios puedan retuitearlo o comentarlo.

En junio, la compañía tecnológica informó del tratamiento que otorgaba a los 'tuits' de los líderes mundiales. En este caso, como dijo, si sus 'tuits' violaban las políticas de la red social, estos permanecerían en la plataforma solo si tenían interés público, a modo de contexto y en segundo plano.

Este martes, la compañía ha aclarado en un comunicado la forma en que aborda este tipo de usuarios. El fin es "proporcionar una visión directa de nuestra toma de decisiones de cumplimiento, servir a la conversación pública y proteger el derecho del público a escuchar a sus líderes y hacer que rindan cuentas".

No obstante, y cuando deciden mantener el 'tuit' de un líder mundial por el interés público, los usuarios de la red social no podrán marcar 'Me gusta', ni compartir o retuitear la publicación. "Todavía podrás expresar tu opinión con el Retuit con comentario", indican desde la compañía en el perfil de Twitter Safety.

"Queremos dejar claro que las cuentas de los líderes mundiales no están por encima de nuestras políticas", aseguran desde Twitter.