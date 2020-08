Portaltic.-Vader Immortal: A Star Wars VR Series llegará a PlayStation VR el 25 de agosto

MADRID, 7 Ago. (Portaltic/EP) -

El videojuego de realidad virtual Vader Immortal: A Star Wars VR Series, ambientado en el universo de Star Wars, se lanzará en la plataforma PlayStation VR el 25 de agosto, como ha anunciado PlayStation en su última emisión State of Play en el que también ha anunciado novedades sobre Crash Bandicoot 4: It's About Time y el nuevo título Spelunky2.

Vader Immortal, que se lanzó originalmente para las gafas de realidad virtual Oculus de Facebook, podrá jugarse también en PS VR a partir del próximo 25 de agosto. Este título estará compuesto por los tres episodios que forman la historia.

Crash Bandicoot 4: It's About Time, la próxima entrega de la saga del marsupial de Activision que llegará en otoño a PS4, fue otro de los protagonistas del evento. Esta entrega traerá a Neo Cortex y Dingodile como personajes jugables y contará con un modo invertido con el que, una vez completado el juego, desbloquea un modo espejo.

PlayStation ha anunciado también Spelunky2, un nuevo videojuego desarrollado por Mossmouth llegará a PS4 el 15 de septiembre. En esta segunda entrega, los jugadores explorarán diferentes cuevas, personajes nuevos y viejos conocidos y podrán jugar en modo competitivo y cooperativo.

Entre el resto de novedades anunciadas destacan nuevos títulos para su actual consola PS4, como Anno: Mutationem, que llegará en diciembre; Braid, Annyversary Edition, en 2021; Genshin Impact, en otoño; Auto Chess, el 4 de octubre; Bugsnax, a finales de 2020; y The Pedestrian, a principios de 2021.

También se han anunciado novedades y nuevos títulos de terceros para su nueva consola de PS5: Hood: Outlaws & Legends, protagonizado por Robin Hood; el título de aventuras en línea Temtem, que llegará en 2021; y Godfall, 'looter-slasher' exclusivo de PS5.