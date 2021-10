Portaltic.-Valve crea un sistema para saber si los juegos son compatibles con Steam Deck

MADRID, 19 Oct. (Portaltic/EP) -

Valve, la compañía desarrolladora de videojuegos y creadora de la consola Steam Deck, ha implementado un sistema de clasificación de los juegos que determina cuáles son compatibles con este dispositivo portátil y cuáles no lo son.

Según indica en su página web, los juegos de la biblioteca de Steam se pueden clasificar en cuatro categorías. La primera de ellas es 'Verificado', que son aquellas a los que se puede jugar sin la necesidad de hacer un ajuste previo del sistema.

A continuación vendría 'Jugable', categoría en la que se incluyen aquellos juegos que, a pesar de que se pueden ejecutar sin ningún problema, requieren un ajuste manual por parte del jugador para funcionar correctamente.

En tercer lugar se incluyen los juegos 'No compatibles', esto es, aquellos que no funcionan en este PC gaming portátil. En el último apartado se incluyen los 'Desconocidos'. Estos son los que aún no han obtenido la comprobación por parte del sistema.

This is @ondeck, the official Steam Deck Twitter account. We'll be sharing production updates, posts from developers who have dev kits out in the world, and videos of games that the Steam Deck team has been playing. Let us know what games you’d like to see on Deck! pic.twitter.com/IhS0fM1NHL