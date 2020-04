Portaltic.-Valve investiga una filtración del código fuente de CS:GO que no supone "ningún motivo de alarma" para los jugadores

MADRID, 23 Abr. (Portaltic/EP) -

El desarrollador de videojuegos Valve investiga actualmente la filtración del código fuente de su videojuego Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), aunque ha asegurado que no hay "ningún motivo de alarma" para los jugadores del 'shooter'.

En los últimos días, ha comenzado a circular por Internet una versión filtrada del código fuente de los videojuegos de Valve CS:GO y Team Fortress 2, lo que ha llevado a algunos jugadores a temer posibles vulnerabilidades de seguridad, como recoge Edgadget.

Valve ha afirmado en un comunicado en Twitter que, después de analizar el contenido de la filtración relativa a Counter Strike, cree que no es nuevo y que se trata de "una edición limitada del código del motor de CS:GO enviada a socios a finales de 2017 y filtrada originalmente en 2018".

"Tras esta revisión, no hemos encontrado ningún motivo de alarma para los jugadores ni para evitar las versiones actuales" del videojuego de disparos, ha declarado la empresa estadounidense.

